Сборная России стала четвертой в женской эстафете 4×200 м вольным стилем

В составе российской команды принимали участие Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина. Они отстали от лидеров на +6,55.
Отметим, что утром состав эстафеты 4×200 м был следующим: Дарья Трофимова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова, однако в итоге была произведена одна замена и небольшая перестановка по этапам.
Лучшее время показала сборная США, которая обновила мировой рекорд — 7.30,13. Второй стала команда из Венгрии. Тройку замкнули австралийские пловчихи.