Уолш установила третий рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Американка Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште.
Уолш показала результат 53,24 секунды в предварительном заплыве. Предыдущий рекорд принадлежал канадке Мэгги Макнил (54,05).
Уолш 21 год, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года. Ранее на соревнованиях в Будапеште она установила рекорды мира на дистанциях 100 м комплексным плаванием и 50 м баттерфляем.
Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.