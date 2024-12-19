Тренер Мирона Лифинцева: С недовольными рожами нельзя выходить на бортик. Нельзя говорить «устал», «не могу». Нет таких слов

Лифинцев — пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде. Он занимается под руководством Ольги Байдаловой.
— Какой след вы бы хотели оставить в российском плавании?
— Надеюсь, я учу детей не только психологии чемпионов и быстрому плаванию. Прежде всего мне хочется, чтобы они были хорошими и человечными людьми. Чтобы их родители и семьи гордились ими. У нас в основном мужская бригада — и вот я стремлюсь, чтобы они становиться сильными мужчинами. Готовыми взять все на себя, способными выдержать любой удар жизни и не сломаться.
— Вот почему у вас в бригаде так мало девушек.
— Да, сложно выдержать. Еще у нас есть правило: с недовольными рожами нельзя выходить на бортик. Все плохое в жизни оставляешь где-то там. Также нельзя говорить «устал». Они могут сказать «притомился». Запрещено «не могу». Потому что нет таких слов. Есть только «не хочу» и «не знаю, как сделать».
— А «болит» — можно?
— Болит — иди к врачу. Сильно болит — бросай плавание. Это все, что могу посоветовать. Я их не жалею. Потому что они сразу почувствуют, что можно манипулировать. Жизнь сделала меня такой. Вот эти 90-е научили быть сильной. И я хочу, чтобы у нас была сильная группа, — рассказала Байдалова в интервью Спортсу''.
Автор: Владимир Иванов