Тренер Мирона Лифинцева: С недовольными рожами нельзя выходить на бортик. Нельзя говорить «устал», «не могу». Нет таких слов

— Надеюсь, я учу детей не только психологии чемпионов и быстрому плаванию. Прежде всего мне хочется, чтобы они были хорошими и человечными людьми. Чтобы их родители и семьи гордились ими. У нас в основном мужская бригада — и вот я стремлюсь, чтобы они становиться сильными мужчинами. Готовыми взять все на себя, способными выдержать любой удар жизни и не сломаться.