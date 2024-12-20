Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь комплектов наград разыграны в третий день чемпионата Беларуси по плаванию

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 25-метровом бассейне СОК «Трактор» завершен третий день Открытого чемпионата Беларуси по плаванию на короткой воде 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вместе с белорусскими пловцами на турнире выступают атлеты из России. В третий день соревнований участники определили сильнейших на пяти личных дистанциях, а также в трех эстафетах. Чемпионами страны на короткой воде стали Илья Шиманович (50 м брассом), Иван Шамшурин (200 м баттерфляем), Руслан Скоморошко (100 м вольным стилем), Анастасия Кулешова (50 м на спине) и Алеся Акинчиц (800 м вольным стилем).

Смешанную эстафету 4×50 метров кролем, а также мужскую и женскую эстафеты 4×50 метров комплексным плаванием выиграли квартеты из Минска. Чемпионат Беларуси 2024 года в 25-метровом бассейне завершится в субботу, в заключительный день соревнований состоятся 14 финалов.