Восемь комплектов наград разыграны в третий день чемпионата Беларуси по плаванию

Вместе с белорусскими пловцами на турнире выступают атлеты из России. В третий день соревнований участники определили сильнейших на пяти личных дистанциях, а также в трех эстафетах. Чемпионами страны на короткой воде стали Илья Шиманович (50 м брассом), Иван Шамшурин (200 м баттерфляем), Руслан Скоморошко (100 м вольным стилем), Анастасия Кулешова (50 м на спине) и Алеся Акинчиц (800 м вольным стилем).
Смешанную эстафету 4×50 метров кролем, а также мужскую и женскую эстафеты 4×50 метров комплексным плаванием выиграли квартеты из Минска. Чемпионат Беларуси 2024 года в 25-метровом бассейне завершится в субботу, в заключительный день соревнований состоятся 14 финалов.