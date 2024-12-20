Восемь комплектов наград разыграны в третий день чемпионата Беларуси по плаванию

Вместе с белорусскими пловцами на турнире выступают атлеты из России. В третий день соревнований участники определили сильнейших на пяти личных дистанциях, а также в трех эстафетах. Чемпионами страны на короткой воде стали Илья Шиманович (50 м брассом), Иван Шамшурин (200 м баттерфляем), Руслан Скоморошко (100 м вольным стилем), Анастасия Кулешова (50 м на спине) и Алеся Акинчиц (800 м вольным стилем).