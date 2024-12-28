Путин поздравил российских пловцов с победой в эстафете на ЧМ в Будапеште

Россияне одержали победу, показав общее время 3 минуты 30,47 секунды. В составе сборной России в финале участвовали Мирон Лифинцев, ставший четырехкратным чемпионом мира, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Ранее команда также стала победителем в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Для россиян эта медаль стала восьмой на чемпионате мира в Будапеште, в активе сборной пять золотых и три серебряные награды.