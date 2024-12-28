Путин поздравил российских пловцов с победой в эстафете на ЧМ в Будапеште

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов, завоевавших золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, отметив, что командная сплочённость и настрой на победу помогли спортсменам подняться на высшую ступень пьедестала, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Россияне одержали победу, показав общее время 3 минуты 30,47 секунды. В составе сборной России в финале участвовали Мирон Лифинцев, ставший четырехкратным чемпионом мира, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Ранее команда также стала победителем в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Для россиян эта медаль стала восьмой на чемпионате мира в Будапеште, в активе сборной пять золотых и три серебряные награды.
«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Арина Александровна и Дарья Сергеевна! Рад поздравить вас с отличным выступлением на чемпионате мира в Будапеште. Командная сплочённость и настрой на победу, мастерство и трудолюбие помогли вам с блеском выполнить поставленную задачу и подняться на высшую ступень пьедестала почёта», — говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что спортсменами гордятся родные и близкие, тренеры и наставники, все поклонники плавания в России.
«Желаю успехов и всего наилучшего», — добавил он.