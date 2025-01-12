Шишина предложили на пост главного тренера сборной России по плаванию

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) предложила кандидатуру Андрея Шишина на пост главного тренера сборной России по плаванию, сообщается на официальном сайте организации.
Решение было единогласно принято во время заседания бюро правления ФВВСР в декабре 2024 года.
Сергей Чепик, возглавлявший сборную России с 2018 года, покидает свою должность в связи с окончанием контракта. Под его руководством национальная команда успешно выступила на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах мира и Европы.
Шишину 41 год. Он является заслуженным тренером России и входит в тренерский штаб сборной с 2010 года. В число его воспитанников входит двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио Евгений Рылов, а также серебряный призер Олимпиады 2021 года Иван Гирев.