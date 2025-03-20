В Мурманске стартовал первый в России чемпионат по зимнему плаванию

Чемпионат России по зимнему плаванию в Мурманске станет первым официальным для страны, так как этот вид спорта включен во всероссийский реестр только в 2023 году, а его правила были утверждены годом позже. Одновременно с чемпионатом России состоится турнир среди ветеранов и любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». Старт соревнованиям дали Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.