В Мурманске стартовал первый в России чемпионат по зимнему плаванию

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Первый чемпионат России по зимнему плаванию стартовал на Семеновском озере в Мурманске, передает корреспондент ТАСС с места событий. В соревнованиях, проходящих в рамках 90-го Праздника Севера, примут участие около 400 спортсменов из 40 регионов страны.
Мероприятия юбилейного Праздника Севера, который также называют Полярной Олимпиадой, в 2025 году вошли в спортивную программу Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет в Мурманске в конце марта. Главным событием Праздника Севера считается лыжный марафон, в нем участвуют сильнейшие спортсмены мира.
Чемпионат России по зимнему плаванию в Мурманске станет первым официальным для страны, так как этот вид спорта включен во всероссийский реестр только в 2023 году, а его правила были утверждены годом позже. Одновременно с чемпионатом России состоится турнир среди ветеранов и любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». Старт соревнованиям дали Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Искренне рад приветствовать вас всех и видеть как едины Дальний Восток и Арктика, видеть улыбки на ваших лицах, поздравить вас с этим истинно русским праздником, ведь что может быть более русским, чем плавание в воде температурой плюс 0,7 градуса. Пусть победит сильнейший», — сказал Чекунков.
«Мы рады принимать в городе-герое Мурманске первый чемпионат России по зимнему плаванию в преддверии Международного Арктического форума и 90-го Праздника Севера, чтобы весь мир видел, какие у нас живут смелые и сильные люди в стране», — сказал Чибис.
Спортсмены будут бороться за медали Полярной Олимпиады с 20 по 23 марта. Начало заплывов в 12:00. мск. Прямая трансляция соревнований будет вестись на официальной странице Министерства спорта Мурманской области во «ВКонтакте».
О форуме.
Форум «Арктика — территория диалога» впервые пройдет на территории Мурманской области
Предыдущий Международный арктический форум состоялся в 2019 году в Санкт-Петербурге и объединил на одной площадке более 3 600 представителей российских и международных политических, научных и деловых кругов, общественности, ведущих средств массовой информации из 52 стран мира. На форуме было подписано 45 соглашений на общую сумму 69,8 млрд рублей.