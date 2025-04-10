Российские пловцы начинают сезон на большой воде. У них — отбор в команду «нейтралов»

Где и когда?
Главный внутренний турнир российских пловцов стартует уже 13 апреля в Казани во Дворце водных видов спорта. Соревнования продлятся шесть дней, но уже с первого, а точнее с вечерней его сессии, начнутся финалы.
После очень успешного выступления на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште российские пловцы готовятся к главному старту лета — чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет c 10 июля по 3 августа в Сингапуре. Изначально этот турнир должен был состояться как раз в Казани, но его перенесли. Казань же в любом случае станет важным отборочным этапом для формирования команды «нейтралов», а именно в таком статусе российские пловцы могут участвовать в международных стартах.
Кто?
В общей сложности на турнир допущены 811 участников. Их количество, конечно, может уменьшиться в силу различных обстоятельств. Отбор в сборную, правда, достаточно ограничен — в данный момент допуск на международную арену имеют 43 пловца. И все они, за исключением Степана Гончарова, могут быть включены в команду на чемпионат мира. Из имеющих допуск в Казань приедут почти все — в списках допущенных нет Ильи Бородина, Гончарова и Евгения Сомова. Бородина не включили по ошибке, он присутствует в заявочных списках. Сомов и Гончаров, тренирующиеся в США, действительно не допущены.
Главные герои все те же, что и в Будапеште — пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев, чемпион мира на 400 метров комплексом Илья Бородин, трехкратный чемпион мира и трехкратный серебряный призер ЧМ-24 на всех дистанциях брассом Кирилл Пригода, плюс Андрей Минаков и Егор Корнев, сокомандники Лифинцева и Пригоды в составе золотой комбинированной эстафеты 4×100 м. У девушек — прежде всего, конечно, Евгения Чикунова, а также участницы победной комбинированной эстафеты 4×50 м Арина Суркова и Дарья Трофимова, плюс Дарья Клепикова, чемпионка мира в составе комбинированной эстафеты 4×100 м.
Выйдет на старт и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, которая, судя по своим соцсетям, активно готовится к турниру. В декабре она осталась в Будапеште без финалов, но это явно не остановило самую титулованную из действующих российских пловчих, которой 3 апреля исполнилось 33 года.
Почему нужно следить?
После декабрьского триумфа в столице Венгрии российские пловцы — главная надежда нашего спорта на международных соревнованиях, они вернулись наиболее массово и уверенно. Другие виды, такие как лыжи, биатлон и легкая атлетика, либо вообще не имеют возможности выступать, либо, как в случае с коньками, шорт-треком или фигурным катанием, только ожидают решения по заявкам на нейтральный статус.
Пловцы же уже всем все доказали, но теперь впереди совершенно другой старт, с иным уровнем конкуренции — в Сингапур приедут все сильнейшие, без исключения, это не короткая вода, которую некоторые звезды пропустили после напряженного олимпийского сезона. Именно в Сингапуре нужно будет окончательно ставить точку в процессе возвращения, а если сделать это не получится — и успехи на короткой воде в Будапеште будут восприниматься уже не так радостно. Именно поэтому чемпионат России в Казани будет, как уже сказано выше, важнейшим смотром готовности российской команды, хотя, конечно, учитывая, что до ЧМ останется три с половиной месяца, некоторые спортсмены могут оказаться летом уже в совершенно другой форме. Это тоже нужно помнить, но в любом случае давления ожиданий общественности пловцам этим летом не избежать уже никак.
Но даже со всеми оговорками турнир в Казани, включенный, кстати, в календарь международной федерации, это тот редкий случай, когда можно посмотреть на лидеров мирового спорта. Не «лидеров», о которых говорят в субъективных видах, где нельзя на самом деле сравнить уровень заочно. Не пытаться представить, как в случае с лыжами или биатлоном, как бы наши смотрелись там, если бы… А увидеть настоящую, уже проверенную в Будапеште элиту. Нашу, российскую, за которой уже следит весь мир.
Программа финалов чемпионата России (все финалы пройдут вечером)
13 апреля
- 200 м вольным, мужчины
- 400 м комплекс, женщины
- 4×100 м вольным, мужчины
- 4×200 м вольным, женщины
14 апреля
- 50 м спина, женщины
- 400 м вольным, мужчины
- 100 м спина, мужчины
- 200 м баттерфляй, женщины
- 50 м брасс, женщины
- 100 м брасс, мужчины
- 200 м комплекс, мужчины
- 800 м вольным, женщины
- 4×100 м комбинированная смешанная
15 апреля
- 200 м спина, женщины
- 100 м вольным, женщины
- 100 м баттерфляй, мужчины
- 800 м вольным, мужчины
- 4×100 м вольным, смешанная
16 апреля
- 50 м спина, мужчины
- 50 м баттерфляй, женщины
- 200 м брасс, мужчины
- 100 м брасс, женщины
- 400 м вольным, женщины
- 50 м вольным, мужчины
- 200 м комплекс, женщины
- 4×200 м вольным, мужчины
17 апреля
- 100 м спина, женщины
- 50 м баттерфляй, мужчины
- 400 м комплекс, мужчины
- 1500 м вольным, женщины
- 4×100 м вольным, женщины
18 апреля
- 100 м вольным, мужчины
- 200 м брасс, женщины
- 200 м баттерфляй, мужчины
- 100 м баттерфляй, женщины
- 1500 м вольным, мужчины
- 200 м вольным, женщины
- 50 м брасс, мужчины
- 200 м спина, мужчины
- 50 м вольным, женщины
- 4×100 м комбинированная, мужчины
- 4×100 м комбинированная, женщины