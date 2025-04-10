Российские пловцы начинают сезон на большой воде. У них — отбор в команду «нейтралов»

Пловцы же уже всем все доказали, но теперь впереди совершенно другой старт, с иным уровнем конкуренции — в Сингапур приедут все сильнейшие, без исключения, это не короткая вода, которую некоторые звезды пропустили после напряженного олимпийского сезона. Именно в Сингапуре нужно будет окончательно ставить точку в процессе возвращения, а если сделать это не получится — и успехи на короткой воде в Будапеште будут восприниматься уже не так радостно. Именно поэтому чемпионат России в Казани будет, как уже сказано выше, важнейшим смотром готовности российской команды, хотя, конечно, учитывая, что до ЧМ останется три с половиной месяца, некоторые спортсмены могут оказаться летом уже в совершенно другой форме. Это тоже нужно помнить, но в любом случае давления ожиданий общественности пловцам этим летом не избежать уже никак.