Секс-символ российского плавания Анна Егорова показала красотку сестру

Анну Егорову не даром называют секс-символом российского плавания. Обладательница трёх бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы наделена женственными формами, красивым лицом, голубыми глазами и длинными светлыми волосами.
Но Анна не единственная красавица-пловчиха в своей семье. У спортсменки есть младшая сестра, похожая на нее как две капли воды. Валерии Егоровой 24 года, она тоже занимается плаванием. Девушка тренируется в США и на уровне NCAA представляет Университет штата Луизиана. У сестер Егоровых есть еще младший брат.
Отличить их можно по одной детали — у Валерии над верхней губой есть родинка. А в целом Валерия не уступает по красоте своей титулованной родственнице.