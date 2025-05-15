Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секс-символ российского плавания Анна Егорова показала красотку сестру

26-летняя российская пловчиха Анна Егорова поделилась редким фото с младшей сестрой Валерией. Девушки сфотографировались в бассейне.

Источник: Соцсети

Анну Егорову не даром называют секс-символом российского плавания. Обладательница трёх бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы наделена женственными формами, красивым лицом, голубыми глазами и длинными светлыми волосами.

Но Анна не единственная красавица-пловчиха в своей семье. У спортсменки есть младшая сестра, похожая на нее как две капли воды. Валерии Егоровой 24 года, она тоже занимается плаванием. Девушка тренируется в США и на уровне NCAA представляет Университет штата Луизиана. У сестер Егоровых есть еще младший брат.

Источник: Соцсети

Отличить их можно по одной детали — у Валерии над верхней губой есть родинка. А в целом Валерия не уступает по красоте своей титулованной родственнице.