Секс-символ российского плавания Анна Егорова показала красотку сестру

Но Анна не единственная красавица-пловчиха в своей семье. У спортсменки есть младшая сестра, похожая на нее как две капли воды. Валерии Егоровой 24 года, она тоже занимается плаванием. Девушка тренируется в США и на уровне NCAA представляет Университет штата Луизиана. У сестер Егоровых есть еще младший брат.