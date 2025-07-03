Девять комплектов медалей разыграны во второй день Кубка Беларуси по плаванию

В четверг участники турнира определили сильнейших в девяти видах программы. Обладателями золотых наград стали Григорий Пекарский, Анастасия Кулешова (оба — 50 м, баттерфляй), Владимир Мамекин, Маргарита Калистратова (оба — 100 м на спине), Данила Бохуров (400 м, комплекс), Алеся Акинчиц (400 м, вольный стиль) и Константин Курочкин (1500 м, вольный стиль).
Победу в женской эстафете 4×200 м кролем одержала команда Минска в составе Анастасии Подлобниковой, Алеси Акинчиц, Екатерины Пилипчук и Виктории Замостик. В мужской эстафете 4×100 м комплексным плаванием лучший результат показал квартет Гомельской области (Владимир Мамекин, Антон Кнышев, Артем Марченко, Дмитрий Кухаренко).
4 июля в столице состоятся 11 финалов, соревнования завершатся 5 июля. Всего открытый Кубок страны собрал более 350 пловцов из Беларуси, России и Казахстана. Данный турнир является отборочным для участия в III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года.