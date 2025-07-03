Девять комплектов медалей разыграны во второй день Кубка Беларуси по плаванию

4 июля в столице состоятся 11 финалов, соревнования завершатся 5 июля. Всего открытый Кубок страны собрал более 350 пловцов из Беларуси, России и Казахстана. Данный турнир является отборочным для участия в III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года.