Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять комплектов медалей разыграны во второй день Кубка Беларуси по плаванию

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном бассейне международного стандарта завершен второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В четверг участники турнира определили сильнейших в девяти видах программы. Обладателями золотых наград стали Григорий Пекарский, Анастасия Кулешова (оба — 50 м, баттерфляй), Владимир Мамекин, Маргарита Калистратова (оба — 100 м на спине), Данила Бохуров (400 м, комплекс), Алеся Акинчиц (400 м, вольный стиль) и Константин Курочкин (1500 м, вольный стиль).

Победу в женской эстафете 4×200 м кролем одержала команда Минска в составе Анастасии Подлобниковой, Алеси Акинчиц, Екатерины Пилипчук и Виктории Замостик. В мужской эстафете 4×100 м комплексным плаванием лучший результат показал квартет Гомельской области (Владимир Мамекин, Антон Кнышев, Артем Марченко, Дмитрий Кухаренко).

4 июля в столице состоятся 11 финалов, соревнования завершатся 5 июля. Всего открытый Кубок страны собрал более 350 пловцов из Беларуси, России и Казахстана. Данный турнир является отборочным для участия в III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года.