Золото в плавании, обидное четвертое место в прыжках в воду. Как прошел для россиян первый день Универсиады-2025

Дальше всех продвинулась 18-летняя Ларькина. В ⅛ финала она легко убрала ту самую Сайто, а в четвертьфинале попала на представительницу Гонконга Кайлин Хсеи. Кайлин — пятый номер мирового рейтинга: после выступления на Универсиаде она отправится в Тбилиси на чемпионат мира. Таисия еще даже не прописана во взрослом рейтинге. Тем не менее, россиянка была близка, чтобы огорчить соперницу. Увы, не хватило одного укола — 12:13. После поражения в стороны летели шпага, маска, перчатки. Были и слезы. Но ничего, у девушек будет еще возможность показать себя во всей красе в командном турнире.