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Золото в плавании, обидное четвертое место в прыжках в воду. Как прошел для россиян первый день Универсиады-2025

Уже первый соревновательный день принес России золото на Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в немецких Берлине и городах Рейн-Рурской агломерации.

Источник: Российская газета

Награда высшего достоинства была добыта в 500 километрах от меня: я в Эссене, где проходит значительная часть соревнований, а пловцы соревнуются в столице. Отличился Николай Колесников, проплывший быстрее всех 400 м вольным стилем — 3:46,66. Интересно, что с утреннего времени в предварительном заплыве россиянин сбросил почти две секунды (3:48,55). Еще сегодня был финал эстафеты 4×100 у мужчин, но наша четверка туда не отобралась.

Также в Берлине в шаге от бронзы остановился российский смешанный дуэт в прыжках в воду Григорий Иванов — Эрика Сазонова. До третьего места, которое досталось американцам Элиане Джойс и Максвеллу Миллеру. Отставание в 0,42 балла тем обиднее, что судьи в последней попытке не увидели грубейшую ошибку Миллера. Отметим, что ранее Иванов квалифицировался в личный финал на трехметровом трамплине.

В Эссене прошел женский личный турнир в шпаге. В нем участвовали три наших девушки — Галина Крылова, Полина Хаертдинова и Таисия Ларькина. У Крыловой не задалось: с одной победой в пяти поединках она вылетела уже на предварительной стадии. Полина добралась до 1/16 финала, где очень обидно уступила японке Сайто. Сама россиянка полагает, что не обошлось без странных судейских решений. Парни из мужской команды тоже так считают.

Дальше всех продвинулась 18-летняя Ларькина. В ⅛ финала она легко убрала ту самую Сайто, а в четвертьфинале попала на представительницу Гонконга Кайлин Хсеи. Кайлин — пятый номер мирового рейтинга: после выступления на Универсиаде она отправится в Тбилиси на чемпионат мира. Таисия еще даже не прописана во взрослом рейтинге. Тем не менее, россиянка была близка, чтобы огорчить соперницу. Увы, не хватило одного укола — 12:13. После поражения в стороны летели шпага, маска, перчатки. Были и слезы. Но ничего, у девушек будет еще возможность показать себя во всей красе в командном турнире.

Автор: Илья Соболев