Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Колесников стал вторым в заплыве на 200 м вольным стилем на Универсиаде

Для российского пловца эта медаль стала второй на соревнованиях в Германии.

Источник: РИА "Новости"

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Россиянин Николай Колесников завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 м вольным стилем на Универсиаде в Германии.

Колесников показал результат 1 минута 46,77 секунды. Первое место занял американец Джейкоб Митчелл (1 минута 46,22 секунды). Третьим стал представитель США Бэйлор Нельсон (1.46,81). Колесников завоевал вторую медаль на текущей Универсиаде, ранее россиянин выиграл золото на дистанции 400 м вольным стилем.

Российские спортсмены выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля. В них принимают участие 48 российских спортсменов.