Российский пловец умер во время соревнований. Спортсмен почувствовал себя плохо прямо перед финишем

В апреле 2025 года футбольный судья Артур Иксанов скончался во время матча в Красноярском крае. Рефери работал на турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Матчи проходили на стадионе «Строитель» в Ачинске. Во время одной из встреч 45-летний Иксанов потерял сознание и упал на газон.