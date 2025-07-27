Шиманович остался вне финала чемпионата мира на сотне брассом

Утреннюю предварительную стадию лидер нашей мужской команды преодолел с 11-м результатом среди 74 участников. Днем 27 июля во втором полуфинале Шиманович финишировал пятым, показав время 59,44 сек. В общей таблице на этой стадии Илья также стал 11-м, до проходной в финал восьмой строчки не хватило пяти сотых секунды.