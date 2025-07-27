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Шиманович остался вне финала чемпионата мира на сотне брассом

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Беларуси

Утреннюю предварительную стадию лидер нашей мужской команды преодолел с 11-м результатом среди 74 участников. Днем 27 июля во втором полуфинале Шиманович финишировал пятым, показав время 59,44 сек. В общей таблице на этой стадии Илья также стал 11-м, до проходной в финал восьмой строчки не хватило пяти сотых секунды.

В понедельник, 28 июля, выступления на планетарном форуме начнут Анастасия Шкурдай и Алина Змушко. Шкурдай выйдет на старт отборочного заплыва на стометровке на спине, Змушко поспорит за выход в полуфинал на дистанции 100 м брассом.