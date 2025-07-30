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Пловец Пригода завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 м брассом

Победу одержал итальянец Симоне Черасуоло.

Источник: AP 2024

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходят в Сингапуре.

Пригода показал результат 26,62 секунды. Победителем стал итальянец Симоне Черасуоло (26,54), бронзу завоевал китаец Цинь Хайян (26,67). Россиянин Иван Кожакин стал четвертым (26,73).

Для российских пловцов эта награда стала первой на текущем турнире. Всего российские спортсмены, которые выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе, на данный момент завоевали 11 наград — 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые.

Пригоде 29 лет, он также является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, семикратным чемпионом мира на короткой воде. Кожакину 27 лет, в 2024 году он стал чемпионом России на дистанции 100 м брассом.

Чемпионат мира завершится 3 августа.