Пловец Колесников обрадовался серебру Самусенко на ЧМ больше, чем собственному золоту

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников, ставший победителем чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 50 м на спине, обрадовался серебру Павла Самусенко на этой дистанции больше, чем собственному золоту. Об этом он рассказал журналистам.
«Я доволен. Чемпионат был тяжелым для нас, для меня в том числе. Я изначально не хотел смотреть на табло, потому что в ожиданиях мой результат был не очень, больше обрадовался не за себя, а за Пашу», — сказал Колесников.
«Настроен был побеждать. Я выходил как рекордсмен мира, поэтому была высокая ответственность. Можно сказать, защитил свое звание», — добавил он.
Также Колесников отреагировал на новый формат медалей, которые вручали спортсменам на чемпионате мира, ранее ТАСС сообщал, что награды изготовлены из переработанных алюминиевых банок. Колесников предположил, что скоро спортсменам будут выдавать «листочек с QR-кодом».
Россияне на чемпионате мира заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 18 медалей — 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Они выступали в нейтральном статусе. До этого в последний раз россияне участвовали в турнире в 2019 году.