Рылов объяснил лояльное отношение World Aquatics к российским спортсменам

Спортсмены из России выступили на чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2019 года. Турнир в этом году проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, россияне принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и заняли четвертое место в медальном зачете.