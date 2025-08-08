Рылов объяснил лояльное отношение World Aquatics к российским спортсменам

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских спортсменов до участия в чемпионате мира по водным видам спорта, поскольку в этих дисциплинах ранее не наблюдалось конфликтных ситуаций. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.
Спортсмены из России выступили на чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2019 года. Турнир в этом году проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, россияне принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и заняли четвертое место в медальном зачете.
«Дмитрий Мазепин (глава Федерации водных видов спорта России, — прим. ТАСС) вплотную занимался этим вопросом. Также думаю, в целом, в плавании меньше всего было конфликтов, недовольств, отсюда и такая лояльность к нам», — сказал Рылов.
В некоторых видах спорта российские атлеты по-прежнему лишены возможности участвовать в крупных международных соревнованиях. Так, в марте этого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.