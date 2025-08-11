Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это мотивирует работать». Олимпийская чемпионка Дугласс — о мировом рекорде Чикуновой

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс рассказала, как на неё влияют высокие результаты россиянки Евгении Чикуновой.

Источник: Чемпионат.com

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс рассказала, как на неё влияют высокие результаты россиянки Евгении Чикуновой.

"Всегда хочется быть лучшей, и результат Евгении вдохновляет, мотивирует работать, не останавливаться на достигнутом. 2.17,55 — это действительно впечатляет и говорит о том, что предел моих возможностей ещё не достигнут.

Я не отслеживала отдельно её заплывы, но, разумеется, понимала, что в России есть сильная соперница. И знала про её мировой рекорд, это событие трудно было пропустить«, — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Рустамом Имамовым.

Напомним, мировой рекорд Чикуновой на дистанции 200 м брассом был установлен на чемпионате России — 2023 в Казани.