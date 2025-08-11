«Это мотивирует работать». Олимпийская чемпионка Дугласс — о мировом рекорде Чикуновой

Я не отслеживала отдельно её заплывы, но, разумеется, понимала, что в России есть сильная соперница. И знала про её мировой рекорд, это событие трудно было пропустить«, — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Рустамом Имамовым.