Российские пловцы в пятницу одержали две победы на юниорском ЧМ

Георгий Яковлев преодолел дистанцию 50 метров на спине за 24,91 секунды и разделил первое место с итальянцем Даниэле дель Синьоре, показавшим аналогичное время. Бронзу завоевал ирландец Джон Шорт (отставание +0,15 секунды). Ранее Яковлев стал серебряным призером на 100-метровке на спине.