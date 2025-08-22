Российские пловцы в пятницу одержали две победы на юниорском ЧМ

Георгий Яковлев преодолел дистанцию 50 метров на спине за 24,91 секунды и разделил первое место с итальянцем Даниэле дель Синьоре, показавшим аналогичное время. Бронзу завоевал ирландец Джон Шорт (отставание +0,15 секунды). Ранее Яковлев стал серебряным призером на 100-метровке на спине.
Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Егор Бабинич и Андрей Черепков одержали победу в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем с результатом 7 минут 10,39 секунды. Второе место заняла сборная Японии (+2,08 секунды), бронзу завоевала команда Италии (+2,51).
Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир завершится 24 августа.