Российские пловцы в пятницу одержали две победы на юниорском ЧМ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские пловцы завоевали две золотые медали в четвертый соревновательный день чемпионата мира среди юниоров в Отопене (Румыния).

Источник: Спорт РИА Новости

Георгий Яковлев преодолел дистанцию 50 метров на спине за 24,91 секунды и разделил первое место с итальянцем Даниэле дель Синьоре, показавшим аналогичное время. Бронзу завоевал ирландец Джон Шорт (отставание +0,15 секунды). Ранее Яковлев стал серебряным призером на 100-метровке на спине.

Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Егор Бабинич и Андрей Черепков одержали победу в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем с результатом 7 минут 10,39 секунды. Второе место заняла сборная Японии (+2,08 секунды), бронзу завоевала команда Италии (+2,51).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир завершится 24 августа.