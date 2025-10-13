Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ

29-летний спортсмен исчез 24 августа во время соревнований «Босфор-2025». Согласно свидетельствам других участников, Свечникова перестали видеть уже через 500−600 метров дистанции. Предполагается, что пловец мог сбиться с курса из-за аномально сильного течения, наблюдавшегося в этот день в проливе.