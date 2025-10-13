Ричмонд
Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе во время межконтинентального заплыва через Босфор, подала заявление в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: hurriyet.com.tr

Галина Свечникова надеется, что это позволит усилить поисковые операции, которые продолжаются уже более полутора месяцев.

«Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски», — пояснила женщина.

29-летний спортсмен исчез 24 августа во время соревнований «Босфор-2025». Согласно свидетельствам других участников, Свечникова перестали видеть уже через 500−600 метров дистанции. Предполагается, что пловец мог сбиться с курса из-за аномально сильного течения, наблюдавшегося в этот день в проливе.

Семья также готовит иск к организаторам соревнований, подозревая их в сокрытии видеоматериалов и недостаточных мерах безопасности. Ранее жена спортсмена Антонина заявляла, что на маршруте заплыва отсутствовали спасательные катера в критический момент.

Галина Свечникова ранее заявляла о намерении лично приехать в Турцию для координации поисков. В настоящее время семья ожидает официального ответа от Генпрокуратуры РФ относительно перспектив возбуждения уголовного дела по факту исчезновения спортсмена.