Щербаков поставил юношеский рекорд Европы и стал чемпионом России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Михаил Щербаков выиграл заплыв на 200 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.

Источник: Спорт РИА Новости

Щербаков показал результат 1 минута 52,75 секунды. Он установил юношеский рекорд Европы. Ранее достижение принадлежало венгру Хуберту Кошу (1 минута 52,87 секунды). Второе место в заплыве занял Максим Ступин (1.54,03), третьим стал Алексей Сударев (1.54,42).

У женщин в аналогичной дисциплине золото чемпионата России завоевала Яна Шакирова (2.08,55), второй стала Ирина Звягинцева (2.09,42), третье место заняла Валерия Козлова (2.10,03).

На дистанции 400 м вольным стилем золотую медаль взяла Ксения Мишарина (4.01,98), серебряную — Софья Дьякова (4.02,96), бронзовую — Арина Пантина (4.03,66).

У мужчин на дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержал Савелий Лузин (14.27,11), второе место занял Иван Моргун (14.36,58), третьим стал Кирилл Мартынычев (14.48,70).