Колесников о бритье перед стартом: «Перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Ребята тоже подходят с головой к соревнованиям»

— Да просто облегчаешь себя по максимуму. Надел хороший «гидрик», очки получше, сбрил все, что мне мешало. Приятнее, когда ты плывешь без сопротивления, упрощаешь себе работу. И перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Все‑таки ребята тоже подходят с головой к соревнованиям. Я не хочу как‑то выделяться на их фоне, — сказал Колесников.