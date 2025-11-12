Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней пловчихе на чемпионате России

Ралина Гилязова победила на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России на короткой воде (в 25-метровом бассейне) с юношеским рекордом страны — 29,62 секунды.
Второй результат у призера Олимпиад Юлии Ефимовой (29,91), третьей стала рекордсменка мира на 200-метровке Евгения Чикунова (29,98).
Ранее Ефимова, комментируя слова Гилязовой, которая назвала ее кумиром, призналась, что из-за этого «чувствует себя немного динозавром».
Гилязова 10 ноября также взяла золото на стометровке комплексным плаванием (59,20).
Чемпионат России проходит в Казани.