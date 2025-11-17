Ричмонд
Пловчиха Чикунова рассказала о боязни открытых водоемов

Спортсменка допускает, что с практикой и опытом этот страх может уйти.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рекордсменка мира по плаванию на 200 метров брассом Евгения Чикунова боится заходить в открытые водоемы без сопровождения. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Вообще, я боюсь открытых водоемов. Может быть, с практикой и опытом этот страх бы ушел. Если я плаваю в бассейне, вижу дно, и там все прозрачно, а в открытых водоемах просто жутко. Даже если бы мне сказали, что в воде нет ни одной рыбки, все равно идти туда страшно», — сказала Чикунова.

«Недавно мы были на Кипре. Мне было до жути страшно заходить в воду. Слава богу, рядом были девочки. Я обычно за ручку с кем-то захожу, мне важно, чтобы в такие моменты со мной кто-то был рядом. Доплыла до Витты Владимировны [Новожиловой] (личного тренера Чикуновой — прим. ТАСС), которая у буйков тусовалась, но с ней мне ничего не страшно», — добавила собеседница агентства.

Чикуновой 21 год, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира в этой дисциплине.