Пловчиха Чикунова рассказала о боязни открытых водоемов

«Недавно мы были на Кипре. Мне было до жути страшно заходить в воду. Слава богу, рядом были девочки. Я обычно за ручку с кем-то захожу, мне важно, чтобы в такие моменты со мной кто-то был рядом. Доплыла до Витты Владимировны [Новожиловой] (личного тренера Чикуновой — прим. ТАСС), которая у буйков тусовалась, но с ней мне ничего не страшно», — добавила собеседница агентства.