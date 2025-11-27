Умер заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер в возрасте 62 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России.
«Он долгое время боролся с болезнью, и она забрала его. Я успела с ним попрощаться и сказать главные слова: “Спасибо за все”. Тренер отдает всего себя, он часто ставит свою жизнь на задний план, чтобы вырастить не своих детей. И многие качества во мне сейчас сформированы благодаря этому человеку. Он не нравился всем, но он всегда добивался своего, не сомневаясь, что он это сделает», — написала в своем Telegram-канале пловчиха Дарья Муллакаева, которую тренировал Шалагин.
В числе его воспитанников также Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья Ступина.