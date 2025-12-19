Белорусские пловцы завоевали три медали на старте Кубка Сальникова в Санкт-Петербурге

На соревнования заявилось более 300 спортсменов из 16 стран. В первый день турнира пловцы разыграли 18 комплектов наград, в активе нашей команды три медали. На стометровке баттерфляем у девушек серебро с результатом 56,28 сек. завоевала Анастасия Кулешова — победительнице Дарье Клепиковой из России белоруска уступила всего восемь сотых секунды. Бронзовыми призерами стали наши Иван Шамшурин (200 м, баттерфляй) и Григорий Пекарский (50 м, баттерфляй).
Кроме того, Антон Кнышев занял шестое место на дистанции 50 м брассом, а Владимир Мамекин также расположился на шестой строчке на стометровке на спине. Команда Беларуси в составе Дмитрия Кухаренко, Артема Ермака, Владиславы Шаенко и Марины Василевич стала седьмой в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем.
Во второй и заключительный день турнира в Санкт-Петербурге 20 декабря состоятся 18 финалов. В 2025 году Кубок Владимира Сальникова включен в официальный календарь мероприятий Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Возвращение данного статуса позволяет участникам турнира выполнить нормативы на чемпионат мира на короткой воде 2026 года.