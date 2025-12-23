Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

Фесиков заявил, что работа по этому вопросу уже ведется, она проходит в плановом режиме. Функционер отметил, что федерация рассчитывает провести в США не только адаптацию спортсменов, но и полноценные тренировочные мероприятия. «Это идеальная картина, а как будет в реальности -— посмотрим в ближайшее время», — добавил он.