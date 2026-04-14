«Никогда не использую словосочетание “чемпион мира”. Интервью пловца Мирона Лифинцева

С 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка России по плаванию, который станет одним из этапов отбора на главный турнир сезона — чемпионат Европы. Одним из хедлайнеров соревнований в Северной столице станет многократный чемпион мира Мирон Лифинцев. Накануне старта 19-летний пловец дал интервью «СЭ». Разговор состоялся до новостей о полноценном допуске российских спортсменов в водных видах на международные соревнования, поэтому вопросы об этом заданы не были.
Атмосфера в бассейне стала для меня другой
— Год назад к отбору на чемпионат мира вы подходили с травмой. На этой неделе стартует финал Кубка России, который является одним из этапов отбора на чемпионат Европы. Как сейчас состояние?
— Полноценно выполняю тренировки. В прошлом году были свои загвоздки. Не полностью удалось проплыть все тренировки. Сейчас работаем в полном масштабе по плану главного тренера. Будем работать. Посмотрим, как будет. Преимущественно готовимся к отбору в июне. Там уже будем упариваться.
— Плечо больше не беспокоит?
— Нет. Все хорошо.
— Как входите в сезон? Где успели выступить?
— На этапах Кубка России выступал. Какие-то секундочки там показал. Просто для себя стартовал. Никакой цели не преследовали. Часть работы. Постоянно тренируемся здесь на базе «Озеро Круглое». Отсюда уезжаем на соревнования и домой на пару дней, чтобы какие-то дела сделать, и обратно сюда.
— На финал Кубка России какая цель?
— Цель всегда показать свой максимум на текущем этапе подготовки. Будем стараться это сделать. Каких-то ожиданий сейчас нет. Будем просто плыть и получать кайф от работы.
— Как провели отпуск?
— Отметил Новый год в хорошем кругу, много гулял. Да и все в целом. 6 января нам уже нужно было ехать на сбор. Особо не разгуляешься. Недельку отдохнули, перезагрузились головой. Это, наверное, самое главное.
— В отпуске не заглядывали в бассейн?
— После той работы, которую мы проделываем, ходить в бассейн в отпуске — это немножко безумие.
— Смотрели ли в феврале Олимпиаду?
— Только фигурное катание. На остальное не было особо времени. В фигурном катании выступали наши ребята. Мне было интересно посмотреть. Красиво катаются.
— Как оцените результат фигуристов?
— Мне понравилось. Оценить не смогу, потому что вообще в этом не разбираюсь. Просто понравилось, как они исполняли свои программы. Я получил удовольствие от просмотра. Это для меня главное.
— За последние полтора сезона вы стали пятикратным чемпионом мира на короткой воде, выиграли чемпионат мира и на длинной в эстафетах. Сильно ли изменилась ваша жизнь за это время?
— Вообще никак не изменилась. Эти все цифры где-то там есть, но к ним я никогда не обращаюсь и никогда не использую словосочетание «чемпион мира». Поэтому никак. Только вот сейчас после тренировки у меня больше берут интервью.
— Почему не употребляете словосочетание «чемпион мира», если по факту так оно и есть?
— Мне это как-то не нравится. Использовать это звание для своего блага, мне кажется, некрасиво, что ли. Я не такой человек, чтобы об этом говорить лишний раз.
— Ощущаете ли, что изменилось отношение не только со стороны журналистов, но и болельщиков, других спортсменов?
— Когда на соревнованиях прихожу в бассейн, то отчетливо вижу эти взгляды, иногда удивленные взгляды. Ребята не стесняются и высказывают свое удивление. Мне иногда приятно, иногда непонятно, но определенно атмосфера в бассейне стала для меня немного другой. То есть стою разминаюсь и чувствую, что на меня кто-то смотрит. Наверное, от такого немножко некомфортно. Но в плане конкуренции ничего не поменялось.
На соревнованиях просыпается Тайлер Дерден
— В соцсетях увидел у вас любопытный пост из двух фотографий. На одной вы стоите перед заплывом, а на фоне ваше изображение на экране, на другой — кадр из фильма «Бойцовский клуб» с Эдвардом Нортоном и Брэдом Питтом. Почему решили сделать такой пост?
— Это интересная история. Мне нужно было свою фотку найти в интернете. Оказалось, что если в поисковике вбить свои имя и фамилию, то можно найти столько классных фотографий, которых никогда не видел. Наткнулся на снимок, который в итоге опубликовал. Вспомнил про момент из фильма «Бойцовский клуб», очень похожий на это фото. Решил выложить пост в соцсети. Я люблю фильмы по типу «Бойцовского клуба». Режиссер Дэвид Финчер сделал много классных проектов. Мне очень они нравятся.
— Вы всегда внешне спокойный и уравновешенный. Бывают ли моменты, когда в вас просыпается Тайлер Дерден (хаотичный и непредсказуемый персонаж романа из фильма «Бойцовский клуб», который в итоге окажется второй личностью главного героя. — Прим. «СЭ»)?
— Думаю, что на соревнованиях. Особенно в моменты, когда ты сам с собой разговариваешь и пытаешься себя настроить. Таким образом ты своеобразно сходишь с ума. Но пока раздвоения личности у меня не было.
— Испытываете стресс перед соревнованиями?
— Да, есть определенный стресс, к которому привыкаешь. После соревнований понимаешь, насколько тяжело в этом стрессе. Поэтому он в любом случае присутствует. Даже если ты стараешься подходить позитивно, все равно он внутри тебя сидит. Переживаешь, что и как будет. Это отменить нельзя.
— Какой самый лучший способ снять напряжение?
— Просто посидеть дома за компьютером, отвлечься от реальности. Пойти с друзьями на великах покататься. Летом это вообще шикарный способ. Какие-то такие простые занятия и увлечения. Люблю порисовать, поиграть с друзьями, поболтать. Больше всего, думаю, помогают велик и компьютер.
— Во что играете?
— Во все подряд, что ребята предложат. Я обычно играю один. Сейчас есть два-три друга, с которыми можем поиграть. Не всегда получается собраться, но когда получается, это весело.
— Вы же еще фанат конструкторов LEGO. Это осталось?
— Да, это всю жизнь было. Просто, когда LEGO ушло из России, я находился в постоянных тренировках. Но я жесткий гик. Сейчас могу чуть ли не отдельную квартиру под LEGO покупать. Фанатею с этой сборки, с того, как могу в это поиграть и полюбоваться. Просто есть разные наборы: с одними поиграть, а другие — только на полочку за зеркало поставить и пипидастром по ним проходиться.
— Вершина коллекции?
— Такой нет, но, думаю, в этом или в следующем году побалую себя одним большим набором. Тогда об этом расскажу.
— Из Сингапура что-то привозили?
— Нет. Там не удалось погулять и посмотреть. У нас в России тот, кто хочет, тот найдет. Ребята все равно привозят наборы из-за границы. Знаю, у кого покупать.
В нашей конкуренции никогда не бывает тихо
— Какие планы по международным соревнованиям в сезоне, помимо чемпионата Европы? Может, там что-то приобрести для коллекции?
— Поеду на три этапа «Маре Нострум». Хотел бы в Барселоне погулять, посмотреть, какие-то сувенирчики для себя выбрать. После «Маре Нострум» у нас сбор, а в июне отбор на чемпионате России, а дальше чемпионат Европы. Думаю, что на этом все.
— Какие ожидания от чемпионата Европы?
— Хочу просто кайфануть, получить какой-то опыт для себя. На чемпионатах Европы я еще не выступал. Строить ожидания, мне кажется, — это какая-то ошибка. Просто делаем все по кайфу.
— Разговаривал сейчас с Павлом Самусенко. Сказал ему, что нынешний сезон вроде как должен быть самым спокойным в олимпийском цикле, потому что нет чемпионата мира. Он ответил, что спокойствия нет, потому что напряжение ближе к Играм только нарастает. Чувствуете ли вы это напряжение?
— Конечно. Я с ним полностью согласен. У нас сейчас такая конкуренция, которой не было никогда. Мы и в мире занимаем высокие строчки после отбора. Поэтому у нас никогда не бывает тихо. Думаю, еще не скоро будет спокойно. На это очень интересно посмотреть со стороны.
Михаил Кузнецов