«Ближе к Олимпиаде винтики закручиваются и пружинки скоро выстрелят». Интервью пловца Самусенко

— Не знаю. Просто сваливается столько ответственности на нас в последнее время, что на Олимпиаде мы должны устроить разнос и привезти рекордное количество медалей. Эта мотивация может сыграть и в обратную сторону. Тренеры тоже все понимают и начинают зажимать тиски контроля. Они дают полностью тебе рабочий процесс, и их ответственность на этом, кроме тренировок, заканчивается. Дальше вся ответственность ложится на тебя, чтобы ты правильно восстанавливался, правильно питался, никуда не распылялся лишний раз, экономил силы как можно больше и как можно продуктивнее, чтобы потом это все выплеснуть тогда, когда это будет необходимо. Работа с психологом, диетологом… Все это вместе дает очень сильную нагрузку на голову, из-за чего как будто устаешь быстрее. Желание жить в таком темпе еще четыре года после текущего олимпийского цикла… Тяжеловато. Уже возраст подходит к тому моменту, когда нужно задуматься о семье и как-то найти себе уголок. Потому что жизнь на сборах — это не круто.