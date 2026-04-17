Ефимова одержала победу в финале Кубка России

Спортсменка преодолела дистанцию за 30,86 секунды. Серебро завоевала Ника Годун (30,96), бронзу — Евгения Чикунова (31,17).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
