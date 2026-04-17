Колесников выиграл стометровку на спине в Финале Кубка России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров на спине в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА Новости Спорт

Он преодолел дистанцию за 53,20 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (53,30). Третьим стал Георгий Яковлев (53,41). Пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев занял последнее, восьмое место, показав результат 54,60 секунды.

На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин первенствовал Олег Костин (22,96), вторым стал Егор Корнев (23,05). Третье место занял Андрей Минаков (23,15).

У женщин на дистанции 100 метров вольным стилем первое место заняла Дарья Клепикова (53,86), второй стала Алина Гайфутдинова (54,26). Третьей к финишу пришла Александра Кузнецова (54,39).

Финал Кубка России завершится 21 апреля.