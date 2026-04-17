Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригода победил на дистанции 200 м брассом в Финале Кубка России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 200 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА Новости Спорт

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 9,90 секунды. Вторым стал Александр Жигалов (2.10,19). Третье место занял Даниил Писецкий (2.10.75).

У женщин на дистанции 200 метров на спине первое место заняла Дарья Зарубенкова (2.10,25). Второй стала Милана Степанова (2.10,76), третье место заняла Рената Гайнуллина (2.12,15).

На дистанции 200 метров баттерфляем первенствовала Серафима Фокина (2.10,36), второе место заняла Виктория Токарева (2.12,67), третьей стала Александра Верменич (2.13,10).

В женском заплыве на 1500 метров вольным стилем первой стала Ксения Мишарина (16.03,42), второе место заняла Анна Аршавская (16.23,96), третьей стала Полина Козякина (16.30,04).

Финал Кубка России завершится 21 апреля.