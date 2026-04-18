Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чикунова выиграла 200-метровку брассом на Кубке России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова стала победительницей на этой дистанции в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА Новости Спорт

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 21,48 секунды. Серебро завоевала Юлия Ефимова (2 минуты 27,58 секунды), бронзу — Анастасия Шиленкова (2,28.3).

На дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Дарья Клепикова (24,89), второй стала Арина Суркова (24,90), третье время показала Александра Кузнецова (24,99). В заплыве на 400 метров вольным стилем первой стала Софья Дьякова (4.09,08), второй — Арина Пантина (4.11,37), третьей — Арина Брыканова (4.13,66).

У мужчин на 100-метровке вольным стилем золото завоевал Егор Корнев (47,66), следом финишировали Александр Щеголев (48,64) и Владислав Резниченко (48,71). На дистанции 200 метров баттерфляем победу одержал Александр Кудашев (1.56,90), второе место занял Егор Павлов (1.58,07), тройку замкнул Герман Зажирский (1.59,39).

В заплыве на 200 метров комплексом первым финишировал Михаил Щербаков (1.57,12), вторым — Максим Ступин (1.59,69), тройку замкнул — Илья Бородин (2.00,86).

Финал Кубка России завершится 21 апреля.