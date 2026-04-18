Степанов победил в Финале КР на дистанции 1500 метров вольным стилем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Александр Степанов стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Степанов преодолел дистанцию за 15 минут 04,92 секунды. Вторым финишировал Андрей Филипец (15.08,75), тройку призеров замкнул Иван Моргун (15.12,69).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.