Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка Чикунова победила на турнире «Маре Нострум» в Барселоне

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова стала лучшей в плавании на 200 м брассом на третьем этапе международного турнира «Маре Нострум» в испанской Барселоне.

Источник: РИА Новости Спорт

Она показала результат 2 минуты 23,74 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (2.24,58), третье — нидерландка Тес Схаутен (2.24,90).

Чикуновой 21 год, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата мира на короткой воде, также на ее счету золото и серебро европейского первенства на короткой воде.

В плавании на 50 м баттерфляем второе место занял серебряный призер чемпионата мира Олег Костин (23,12).

Соревнования завершатся 31 мая.