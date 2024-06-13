Синхронистки Колесниченко и Дорошко выиграли золотые медали на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Майя Дорошко выиграли золотые медали на Играх БРИКС в соревнованиях дуэтов в технической программе. Соревнования проходят в Казани.

Победительницы показали результат 304,0783 балла. Второе место заняли спортсменки из Белоруссии Анастасия Добровольская и Александра Мирончик (245,2300). Третьими стали представительницы КНДР Пак Хи Он и Юн Гён Рён (234,1933).

Колесниченко 30 лет, она завоевала две золотые олимпийские медали на Играх в Токио, одну — в Рио-де-Жанейро. В активе спортсменки 16 золотых наград чемпионатов мира, 11 золотых медалей первенств Европы.

Дорошко 25 лет, в активе спортсменки две золотые медали на чемпионатах мира, завоеванные в южнокорейском Кванджу в 2019 году.