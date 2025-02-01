«Возможно, рыба плохо поела». Гигантский осетр чуть не проглотил российскую синхронистку в Китае

И все шло прекрасно до 28 января, пока девушка не попала в неприятную ситуацию. Во время шоу гигантский китайский осетр внезапно напал на Зеленину. Рыба схватила ее за голову, сорвала очки, поцарапала лицо и даже проглотила носовые зажимы. Все выглядело так, будто идут съемки фильма ужасов.