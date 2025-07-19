Тренер объяснила провальное выступление синхронистки Гайдай на ЧМ

Данченко отметила, что команда поддержит Гайдай. «Но так, чтобы без соплей — нельзя жалеть. Мы говорим, что все уже случилось, изменить ситуацию мы не можем. Такой опыт тоже нужен. Мы коллегиально решили рискнуть, она согласилась. Не получилось, но ничего страшного — первый блин комом. Без усложнения мы бы поднялись в лучшем случае на два места, оно давало нам шанс на бронзу», — сказала специалист.