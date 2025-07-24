Путин поздравил пловцов Мальцева и Гурбанбердиеву с победой в Сингапуре

«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.