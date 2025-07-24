Синхронистки Дорошко и Гайдай завоевали бронзу ЧМ в произвольной программе дуэтов

До турнира в Сингапуре российские синхронистки неизменно выигрывали золото чемпионата мира в дуэтах с 2001 года. Тогда программы были объединены, и россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали вторыми. В 2022, 2023 и 2024 годах российские спортсмены были отстранены. Без медалей мирового первенства в дуэтах россиянки в последний раз оставались в 1994 году, когда Ольга Брусникина и Юлия Панкратова заняли пятое место.