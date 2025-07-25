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Семикратный чемпион-синхронист из Петербурга взял серебро на ЧМ в Сингапуре

Он выступал в дуэте с Олесей Платоновой.

Источник: Матч ТВ

Семикратный чемпион-синхронист Александр Мальцев из Петербурга завоевал серебро совместно с Олесей Платоновой в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Пара, выступающая в нейтральном статусе, получила 323,4438 балла, уступив меньше полубалла испанцам Ирису Тио Касасу и Деннису Гонсалесу Бонеу (323,8563). Бронза досталась британцам Изабель Торп и Ранджуо Томблина (322,0583).

Стоит упомянуть, что чемпионат проходит с 11 июля по 3 августа. При этом Мальцев — титулованный спортсмен и один из лидеров сборной, который неоднократно представлял Северную столицу на международной арене.