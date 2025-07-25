«Основная задача была, чтобы Покровской понравилось». Российские синхронистки — о втором серебре ЧМ-2025 в команде

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025. Синхронное плавание
Командная акробатика
1. Китай — 229,0186.
2. Россия — 224,7291.
3. Испания — 221,0962.
Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова завоевали серебро в командной акробатике на чемпионате мира по водным видам спорта, завершив своим выступлением программу синхронного плавания на турнире. После церемонии награждения спортсменки рассказали о том, как воспринимают этот результат.
Были уверены в этой поддержке
— Девушки, за первый элемент судьи из двух стран поставили вам «десятки». Угадаете, какие?
Бахтырева: — Как мы тут угадаем, мы же не знаем.
— Первая — Казахстан.
Смирнова: — А вторая — нейтральная страна «А»?
— Да откуда же она в бригаде возьмется. Короче, это была судья из ЮАР. Довольны сегодня по сравнению со вчерашним?
Бахтырева: — Довольны.
— Сердце екнуло на шестом элементе, он снова зажегся желтым.
Бахтырева: — Мы были уверены в этой поддержке, знали, что она у нас получится.
Смирнова: — Да, мы довольны, что сегодня прошли чисто. И мы улучшили результат, это самое главное.
— Добавили по стоимости элементов.
Бахтырева: — Да, мы подняли сложность.
— Это был осознанный риск?
Бахтырева: — Это было просто осознанно.
— Реально было что-то сделать с Китаем сегодня?
Бахтырева: — Можно сказать так… Мы за честную борьбу. Мы рады за них, что они заняли первое место. Это спорт.
Придерживаемся более академического варианта
— Что физически тяжелее, техническая или акробатика?
Бахтырева: — В принципе все программы тяжелые. Просто техническая программа сложна больше нехваткой кислорода, гипоксией, акробатическая — это выталкивание поддержек. Все программы по-своему сложны.
— Ваш тренер Татьяна Покровская сказала, что вы молодцы.
Бахтырева: — Если Татьяна Николаевна сказала, что мы молодцы, то можно выдохнуть. Это бывает очень редко. Основная задача была, чтобы ей понравилось.
— Парня к себе в состав команды готовы принять?
Смирнова: — Конечно, мы готовы к любым инициативам, но решать это в любом случае не нам, а Татьяне Николаевне. Это в любом случае интересное нововведение, это выглядит необычно, но пока что мы придерживаемся более академического варианта, поэтому у нас пока что только девочки.
Сергей Лисин