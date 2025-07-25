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«Основная задача была, чтобы Покровской понравилось». Российские синхронистки — о втором серебре ЧМ-2025 в команде

Мы снова уступили Китаю.

Источник: Reuters

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025. Синхронное плавание

Командная акробатика

1. Китай — 229,0186.

2. Россия — 224,7291.

3. Испания — 221,0962.

Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова завоевали серебро в командной акробатике на чемпионате мира по водным видам спорта, завершив своим выступлением программу синхронного плавания на турнире. После церемонии награждения спортсменки рассказали о том, как воспринимают этот результат.

Были уверены в этой поддержке

— Девушки, за первый элемент судьи из двух стран поставили вам «десятки». Угадаете, какие?

Бахтырева: — Как мы тут угадаем, мы же не знаем.

— Первая — Казахстан.

Смирнова: — А вторая — нейтральная страна «А»?

— Да откуда же она в бригаде возьмется. Короче, это была судья из ЮАР. Довольны сегодня по сравнению со вчерашним?

Бахтырева: — Довольны.

— Сердце екнуло на шестом элементе, он снова зажегся желтым.

Бахтырева: — Мы были уверены в этой поддержке, знали, что она у нас получится.

Смирнова: — Да, мы довольны, что сегодня прошли чисто. И мы улучшили результат, это самое главное.

— Добавили по стоимости элементов.

Бахтырева: — Да, мы подняли сложность.

— Это был осознанный риск?

Бахтырева: — Это было просто осознанно.

— Реально было что-то сделать с Китаем сегодня?

Бахтырева: — Можно сказать так… Мы за честную борьбу. Мы рады за них, что они заняли первое место. Это спорт.

Придерживаемся более академического варианта

— Что физически тяжелее, техническая или акробатика?

Бахтырева: — В принципе все программы тяжелые. Просто техническая программа сложна больше нехваткой кислорода, гипоксией, акробатическая — это выталкивание поддержек. Все программы по-своему сложны.

— Ваш тренер Татьяна Покровская сказала, что вы молодцы.

Бахтырева: — Если Татьяна Николаевна сказала, что мы молодцы, то можно выдохнуть. Это бывает очень редко. Основная задача была, чтобы ей понравилось.

— Парня к себе в состав команды готовы принять?

Смирнова: — Конечно, мы готовы к любым инициативам, но решать это в любом случае не нам, а Татьяне Николаевне. Это в любом случае интересное нововведение, это выглядит необычно, но пока что мы придерживаемся более академического варианта, поэтому у нас пока что только девочки.

Сергей Лисин