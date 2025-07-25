«Основная задача была, чтобы Покровской понравилось». Российские синхронистки — о втором серебре ЧМ-2025 в команде

Смирнова: — Конечно, мы готовы к любым инициативам, но решать это в любом случае не нам, а Татьяне Николаевне. Это в любом случае интересное нововведение, это выглядит необычно, но пока что мы придерживаемся более академического варианта, поэтому у нас пока что только девочки.