World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года, сообщается в аккаунте организации в соцсети Х.
На чемпионате мира 2025 года, который прошел в Сингапуре, Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.
Россиянин победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой — в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.