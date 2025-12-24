Ричмонд
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года

Россиянин Мальцев стал лучшим синхронистом 2025 года по версии World Aquatics.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года, сообщается в аккаунте организации в соцсети Х.

На чемпионате мира 2025 года, который прошел в Сингапуре, Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

Россиянин победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой — в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.