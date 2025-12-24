World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года

Россиянин победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой — в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.