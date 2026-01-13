Ромашину утвердили главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Россиянка 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 — победительницей чемпионатов Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и 2015−2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.