Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском синхронном плавании могут включить мужчину в групповые упражнения

Главный тренер сборной России и семикратная олимпийская Светлана Ромашина рассказала, что мужчину могут включить в дисциплину групповых упражнений вместе с российскими синхронистками.

Источник: РИА "Новости"

«В наших интересах потихонечку стараться и пробовать ставить мальчика в групповое упражнение. Потому что в мире всем это очень нравится, это весьма приветствуется. Когда мальчики вылетают на поддержках, это производит эффект “вау”. Поэтому мы понимаем, что нам тоже нужно двигаться в этом направлении. Возможно, это будет сделано не сразу, но мысли такие есть», — приводятся слова Ромашиной на сайте ОКР.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.