Синхронистки Дорошко и Минаева выиграли техпрограмму на этапе Кубка мира

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева одержали победу в технической программе среди женских дуэтов на втором этапе Кубка мира в Париже.
За свое выступление спортсменки получили 299,8376 балла. Второе место заняли их соотечественницы Валентина Герасимова и Кира Черезова (290,5550). Третьими стали британки Кейт Шортман и Изабель Торп (287,8250).
Позднее в пятницу команды представят произвольные программы. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.