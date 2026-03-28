Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира

Дорошко и Шмидт выиграли произвольную программу на втором этапе КМ в Париже.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт стали победительницами произвольной программы в соревнованиях дуэтов на втором этапе Кубка мира в Париже.

Дорошко и Шмидт получили за свое выступление 310,0214 балла. Второе место заняли их соотечественницы Кира Черезова и Валентина Герасимова (295,8262 балла). Третьими стали француженки Лаэлис Алавес и Роман Люнель (271,4826).

Соревнования в Париже завершатся 29 марта.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.