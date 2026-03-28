Российские синхронистки победили в технической программе этапа Кубка мира

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сборная России одержала победу в технической программе среди групп на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Париже.
Команду представили Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Александра Кузнецова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Спортсменки набрали 301,1766 балла. Второе место заняли итальянки (277,6866), третье — представительницы Греции (274,7751).
Соревнования в Париже завершатся 29 мая. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе.