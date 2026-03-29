Российская синхронистка Плеханова завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Плеханова завоевала бронзу в сольной произвольной программе на этапе КМ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россиянка Валерия Плеханова стала бронзовым призером в сольной произвольной программе на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Париже.

Плеханова получила за свое выступление 264,5938 балла. Победу одержала немка Клара Блейер (276,8925 балла), второй стала представительница Белоруссии Василина Хондошко (268,5427).

Этап Кубка мира в Париже завершится 29 марта.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.