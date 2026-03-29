Белорусская синхронистка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира в Париже

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусская спортсменка Василина Хондошко стала второй в произвольной программе на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который в эти дни проходит в Париже, сообщила пресс-служба Министерства спорта Беларуси.