Белорусская синхронистка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира в Париже

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусская спортсменка Василина Хондошко стала второй в произвольной программе на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который в эти дни проходит в Париже, сообщила пресс-служба Министерства спорта Беларуси.
За программу белоруска получила от судей 268,542 балла. Первой стала представительница Германии Клара Бляйер (276,892), второй — россиянка Валерия Плеханова (264,593).
Ранее в Париже Хондошко завоевала золотую награду этапа в технической программе.
Третий этап КМ по синхронному плаванию 2026 года пройдет в начале мая в Китае.
В прошлом сезоне белоруска шесть раз поднималась на подиум, а также стала призером чемпионата мира 2025 года в Сингапуре.