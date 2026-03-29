Белорусская синхронистка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира в Париже

Представительница Беларуси Василина Хондошко ранее была лучшей в технической программе.

Источник: AP 2024

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусская спортсменка Василина Хондошко стала второй в произвольной программе на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который в эти дни проходит в Париже, сообщила пресс-служба Министерства спорта Беларуси.

За программу белоруска получила от судей 268,542 балла. Первой стала представительница Германии Клара Бляйер (276,892), второй — россиянка Валерия Плеханова (264,593).

Ранее в Париже Хондошко завоевала золотую награду этапа в технической программе.

Третий этап КМ по синхронному плаванию 2026 года пройдет в начале мая в Китае.

В прошлом сезоне белоруска шесть раз поднималась на подиум, а также стала призером чемпионата мира 2025 года в Сингапуре.